Torino, 21 nov. (LaPresse) – Il Venezia supera 1-0 in trasferta il Bologna nella gara valida per la 13/a giornata di Serie A. Decisivo il gol di Okereke al 16′ della ripresa. I veneti salgono così a 15 punti in classifica, mentre gli emiliani rimangono fermi a 18.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata