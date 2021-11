Torino, 21 nov. (LaPresse) – “Le parole di Malagò contro Appendino sulla genesi dell’idea delle Atp Finals a Torino? Ha attaccato la padrona di casa, è stata una caduta di stile”. Lo ha detto il presidente della Federtennis Angelo Binaghi in conferenza stampa tracciando un bilancio sulla prima edizione torinese delle Atp Finals. “L’esternazione del presidente Malagò è una conferma del nostro successo, io non ho mai sentito di una sua idea quando il risultato è negativo – ha aggiunto – Per definizione il presidente del Coni ha sempre idee splendide. Il fatto che abbia rivendicato come sua questa idea lo prendo come un grande complimento, a noi, all’organizzazione e al tennis italiano”.

