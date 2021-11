Bergamo, 20 nov. (LaPresse) – L’Atalanta travolge per 5-2 lo Spezia nell’anticipo della 13/a giornata di Serie A. Ospiti in vantaggio con Nzola all’11’, la rimonta nerazzurra con Pasalic al 18′, Zapata su rigore al 38′, ancora Pasalic al 41′, Muriel all’83’ e Malinovsky all’89’. Per lo Spezia in gol ancora Nzola al 91′.

