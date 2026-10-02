Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 2 ottobre 2026

Ultima ora

Giochi Asiatici di Aichi–Nagoya 2026, il debutto del taekwondo virtuale individuale

Giochi Asiatici di Aichi–Nagoya 2026, il debutto del taekwondo virtuale individuale
Il giapponese Hayate Suzuki affronta il filippino Jeus Gabrial Derick Yape durante il quarto di finale della gara individuale mista di taekwondo virtuale ai Giochi Asiatici di Toyohashi (Foto AP/Dita Alangkara)
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti preferite

La vietnamita Chau Ngoc Tuyet Sang festeggia dopo aver sconfitto il singaporiano Darren Yap Zong Han nella semifinale di taekwondo virtuale individuale misto ai Giochi Asiatici a Toyohashi (Foto AP/Dita Alangkara)
La vietnamita Chau Ngoc Tuyet Sang festeggia dopo aver sconfitto il singaporiano Darren Yap Zong Han nella semifinale di taekwondo virtuale individuale misto ai Giochi Asiatici a Toyohashi (Foto AP/Dita Alangkara)
La vietnamita Chau Ngoc Tuyet Sang affronta il sudcoreano An Hyang-sik durante l'incontro degli ottavi di finale di taekwondo virtuale individuale misto ai Giochi Asiatici a Toyohashi
L'indiana Kashish Malik affronta la kazaka Rita Bakisheva durante il quarto di finale individuale misto di taekwondo virtuale ai Giochi Asiatici a Toyohashi (AP Photo/Dita Alangkara)
La kazaka Rita Bakisheva sistema il visore per la realtà virtuale prima del suo incontro di quarti di finale di taekwondo virtuale individuale misto contro l'indiana Kashish Malik ai Giochi Asiatici a Toyohashi (AP Photo/Dita Alangkara)
La kazaka Rita Bakisheva affronta il giordano Mohammad Aladarbi durante l'incontro degli ottavi di finale di taekwondo virtuale ai Giochi Asiatici di Toyohashi (AP Photo/Dita Alangkara)
L'iraniano Amirsina Bakhtiari (a sinistra) affronta l'uzbeko Jasurbek Jaysunov durante l'incontro degli ottavi di finale di taekwondo virtuale individuale misto ai Giochi Asiatici a Toyohashi (AP Photo/Dita Alangkara)

La disciplina del taekwondo virtuale individuale ha fatto il suo debutto ufficiale ai Giochi Asiatici di Aichi–Nagoya 2026. Il taekwondo virtuale si sta facendo strada nel mainstream grazie alla crescente popolarità di cui gode in tutto il Sud-Est asiatico. Sviluppato in collaborazione tra World Taekwondo e Refract Technologies, questo sport, che unisce la tecnologia VR alle tecniche tradizionali, sta conquistando i giovani appassionati di tecnologia. I Giochi asiatici, conosciuti anche come Asiad, sono una manifestazione sportiva continentale multisport che si tiene ogni quattro anni e coinvolge gli atleti dei paesi dell’Asia.

© Riproduzione Riservata