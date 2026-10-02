Giochi Asiatici di Aichi–Nagoya 2026, il debutto del taekwondo virtuale individuale

La disciplina del taekwondo virtuale individuale ha fatto il suo debutto ufficiale ai Giochi Asiatici di Aichi–Nagoya 2026. Il taekwondo virtuale si sta facendo strada nel mainstream grazie alla crescente popolarità di cui gode in tutto il Sud-Est asiatico. Sviluppato in collaborazione tra World Taekwondo e Refract Technologies, questo sport, che unisce la tecnologia VR alle tecniche tradizionali, sta conquistando i giovani appassionati di tecnologia. I Giochi asiatici, conosciuti anche come Asiad, sono una manifestazione sportiva continentale multisport che si tiene ogni quattro anni e coinvolge gli atleti dei paesi dell’Asia.