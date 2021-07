Nona medaglia per la squadra italiana

Daniele Garozzo non riesce a difendere l’oro olimpico nel fioretto individuale ai Giochi di Tokyo. Il siciliano, campione a Rio, è stato sconfitto in finale dal portacolori di Hong Kong Ka Long Cheung, che si è imposto con il punteggio di 15-11. E’ la nona medaglia per l’Italia in questa edizione delle Olimpiadi.

“Fa molto male c’è poco da dire. Lui oggi ha tirato benissimo ha fatto delle belle stoccate, ho lasciato troppo il centro pedana. Non avevo le gambe per difendere tutta la pedana. Ho sofferto di crampi è stata una giornata molto lunga. Mi è capitato altre volte. E’ stata una giornata molto stressante e impegnativa. La semifinale il mio assalto migliore? Sicuramente, ho tirato molto meglio rispetto alla finale”. Così lo schermidore Daniele Garozzo a Raidue dopo l’argento nel fioretto ai Giochi di Tokyo 2020.

