Il ginnasta 32enne, due volte campione olimpico all-around a Londra 2012 e a Rio 2016 è caduto nell'esercizio alla sbarra mettendo così molto probabilmente la parola fine alla sua carriera

La prima medaglia dei giochi olimpici di Tokyo è cinese. Un risultato che suona come una beffa per il popolo nipponico. Fra le due grandi potenze dell’estremo oriente infatti, come noto, non corre buon sangue. A vincerla nella carabina femminile 10 metri è Qian Yang. La 21enne nativa di Ningbo nella provincia di Zhejiang spara da quando aveva dieci anni e attualmente studia economia e management alla prestigiosa università Tsinghua di Pechino. Una medaglia che “è un regalo al mio Paese nell’anno del 100esimo compleanno del partito comunista cinese (fondato l’1 luglio 1921). Sono davvero orgogliosa“, spiega. “E’ incredibile – prosegue – ero davvero nervosa. Non ho pensato al punteggio, mi sono concentrata solamente su me stessa”.

Il Giappone invece vive il dramma sportivo di Kohei Uchimura. Il ginnasta 32enne, due volte campione olimpico all-around a Londra 2012 e a Rio 2016 è caduto nell’esercizio alla sbarra mettendo così molto probabilmente la parola fine alla sua carriera. Uchimura, una vera e propria istituzione nel paese del Sol Levante, è fuori dalla finale e, come deciso prima dei Giochi, non prenderà parte nemmeno alla competizione a squadre. Dopo aver ricevuto il suo punteggio (13.866) il ginnasta, nel silenzio dell’Ariake Gymnastics Centre, ha salutato i giudici ricevendo in cambio qualche applauso di approvazione prima di lasciare la scena. La Cina esulta, il Giappone si lecca le ferite. Ma ai Giochi più che mai domani è sempre un altro giorno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata