Twitter, entro fine anno si potranno seguire anche gli argomenti

In questo modo la piattaforma punta a divenire sempre più una piazza online di discussione piuttosto che un pulpito per la comunicazione unidirezionale

Entro la fine dell'anno gli utenti di Twitter saranno in grado di seguire un piccolo numero di argomenti come attualmente seguono le persone. Lo ha reso noto la stessa società, spiegando che la funzionalità verrà implementata a livello internazionale e che in questo modo la piattaforma punta a divenire sempre più una piazza online di discussione piuttosto che un pulpito per la comunicazione unidirezionale.

"Fondamentalmente stiamo riscrivendo l'intero servizio di conversazione", riassume il product team leader Kayvon Beykpour durante un briefing tenuto presso la sede centrale di San Francisco. Mentre il product manager Rob Bishop conferma che "vi permetteremo di seguire direttamente gli argomenti su Twitter" e che questo, più che sostituire la prassi di seguire le persone, aiuterà a trovare nuove persone da seguire.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata