Tv, arriva Sky Q anche con la fibra di casa

L'emittente: "Una nuova opportunità di vivere la TV in modo ancora più semplice e intuitivo, anche dove non è possibile installare la parabola"

Sky continua la sua evoluzione nel modo di vivere la TV, e lo fa puntando sull'esperienza di visione di Sky Q. Dopo il lancio di Sky Q via satellite, arriva Sky Q anche con la fibra di casa. "Il percorso di innovazione è basato sulla volontà di offrire i migliori contenuti e il massimo dell'esperienza di visione, con la libertà di scegliere la tecnologia più adatta alle proprie esigenze. Nasce Sky Q anche con la fibra di casa per vedere tutta la TV di Sky: la qualità di Sky Q e la velocità della fibra si uniscono per dar vita a una nuova opportunità di vivere la TV in modo ancora più semplice e intuitivo, anche dove non è possibile installare la parabola", spiega in una nota l'azienda

Tutti coloro che vorranno avere Sky Q sulla TV principale di casa per vedere in alta definizione le serie TV del momento, come '1994' o 'Watchmen', l film, gli show più amati come X Factor o MasterChef o l'offerta sportiva targata Sky, potranno farlo con un processo di adesione facile e veloce, completamente digitalizzato. I clienti che avranno aderito a Sky Q con la fibra di casa per vedere tutta la TV di Sky, potranno infatti, da subito accedere alla loro area personale del sito sky.it per ricevere tutte le informazioni sul loro abbonamento e per essere sempre aggiornati sullo stato della spedizione di Sky Q.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata