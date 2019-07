Sud America, lo spettacolo dell'eclissi solare

In Cile e Argentina la luna ha completamente oscurato il sole per circa due ore regalando uno spettacolo mozzafiato. Milioni di persone con il naso all’insù per ammirare questo raro fenomeno. Le immagini trasmesse dall'Osservatorio di "La Silla", nel sud del deserto dell'Atacama, in Cile.

