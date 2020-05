Spazio, storico lancio SpaceX rinviato a Cape Canaveral per maltempo

Rinviato a sabato il lancio del razzo della SpaceX con 2 astronauti NASA a bordo. Lo stop per il maltempo è arrivato 17 minuti prima dell'inizio del countdown, la partenza era prevista per le 22h30 di ieri sera ora italiana. Il vettore Falcon9 deve portare in orbita la navicella CrewDragon in quella che resterà alla storia come la prima missione privata in collaborazione con la NASA. Non solo. La Space X segna anche il ritorno della NASA e degli Stati Uniti alle missioni in partenza dal proprio territorio con equipaggio a bordo. Dalla fine dell'era Space Shuttle nel luglio del 2011 infatti gli States hanno dovuto appoggiarsi alle missioni russe Soyuz per portare astronauti alla Spazione Spaziale Internazionale.

A SpaceX Falcon 9, with NASA astronauts Doug Hurley and Bob Behnken in the Dragon crew capsule, prepare to lift off from Pad 39-A at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Fla., Wednesday, May 27, 2020. The veicle is venting as the mission was scrubbed. The launch of a SpaceX rocket ship with two NASA astronauts on a history-making flight into orbit was been called off with 16 minutes to go in the countdown because of the danger of lightning. (AP Photo/David J. Philip)

La missione rinviata a sabato si chiama Demo-2. La Nasa per la prima volta ha collaborato con un partner privato, la Space X del magnate Elon Musk, non solo per realizzare la navicella SpaceCrew ma per mettere in piedi l'intera missione diretta alla ISS. La capsula ha già raggiunto altre volte la base spaziale internazionale ma senza alcun astronauta a bordo. Stavolta invece Bob Behnken e Doug Hurley, già veterani dello spazio, saranno protagonisti della missione che fa parte del più importante programma a cui la Nasa ha lavorato in questi ultimi anni: il Commercial Crew Program (CCP). Obiettivo coniugare gli sforzi e i costi dell'esplorazione spaziale con partner privati, appunto. A trasportare dal suolo dello Space Center all'orbita terrestre la navicella Crew Dragon sarà il razzo vettore Falcon 9, anche questo prodotto dalla Space X. La missione Demo-2 potrebbe durare fino a 110 giorni, i due astronauti dopo il periodo di permanenza a bordo dell'ISS torneranno sulla terra sempre a bordo della capsula, che può trasportare fino a a 7 membri di equipaggio.

