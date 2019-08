Spazio, Soyouz con robot umanoide Fedor fallisce attracco a Iss

La navetta spaziale russa Soyuz con a bordo il robot umanoide Fedor ha fallito l'attracco alla Iss - Stazione spaziale internazionale all'orario previsto. Lo riportano le agenzie russe.

L'attracco era stato programmato per le 5:30 GMT, ma la trasmissione in diretta dell'evento sul sito web dell'agenzia spaziale russa Roscosmos è stata interrotta quando la Soyuz si è avvicinata a circa 100 metri dalla ISS. Una riunione di emergenza presso il centro di controllo era in corso per decidere se lanciare un altro tentativo di collegamento con la stazione spaziale.

