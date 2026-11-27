“La presenza di un astronauta europeo per la prima volta in un programma lunare ha un impatto geopolitico non da poco. È sicuramente un testamento del fatto che il contributo europeo al programma Artemis è forte, è un contributo indispensabile”. Luca Parmitano, l’astronauta italiano che parteciperà come pilota nella prossima missione Artemis 3, è stato oggi ospite a un evento a Fiumicino. Parmitano ha parlato della prossima avventura che lo vedrà protagonista nello spazio. “Il modulo di servizio European Service module – ha spiegato – è una parte integrante dell’astronave Orion che altrimenti non potrebbe volare con l’equipaggio. Contiene i motori, contiene il sistema di supporto alla vita, contiene il sistema di generazione di energia, tanti dei sistemi di navigazione. Fondamentalmente tutto quello che permette la vita a bordo dell’astronave e le operazioni. La missione Artemis 3 utilizzerà a fondo per la prima volta molti dei sistemi dell’astronave Orion insieme all’ISM, mettendolo a dura prova e confrontandolo con i sistemi di allunaggio che andremo a sperimentare. Per cui è un segnale sia geopolitico, di collaborazione, di fortissima collaborazione e intesa tra l’agenzia spaziale europea e l’agenzia spaziale americana, ma anche del valore della nostra ingegneria, del nostro personale, del nostro sapere”.