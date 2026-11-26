La missione Hera dell’Agenzia spaziale europea (Esa) ha rivelato la presenza di un cratere asteroidale delle dimensioni di uno stadio, causato dall’impatto di una sonda spaziale. Dimorphos, il piccolo asteroide la cui orbita attorno a un secondo asteroide più grande è stata modificata dall’impatto di una sonda spaziale, presenta ora una faccia appiattita, con un cratere grande quanto uno stadio, e ruota in modo caotico. Nel frattempo, centinaia di massi precedentemente sconosciuti circondano la coppia binaria.

Il piccolo satellite Dimorphos, del diametro di 151 metri, orbita attorno all’asteroide Didymos, del diametro di 730 metri. Entrambi orbitano attorno al Sole e si trovano attualmente a 193,5 milioni di chilometri dalla Terra. Il 26 settembre 2022 Dimorphos, riferisce l’Esa, è entrato nella storia quando la sonda Dart della Nasa lo ha colpito deliberatamente, accorciandone il periodo orbitale di ben 33 minuti, un valore nettamente superiore a quello previsto. Ma, mentre i telescopi terrestri misuravano la variazione orbitale, una domanda fondamentale rimaneva senza risposta: cosa era realmente accaduto a Dimorphos?

“Gli scienziati discutevano se Dimorphos avesse subito un cratere da impatto, avesse cambiato forma o fosse rimasto invariato”, spiega Patrick Michel, responsabile scientifico della missione Hera e direttore della ricerca presso il Cnrs-Observatoire de la Cote d’Azur. “Con nostra grande sorpresa, la risposta si è rivelata essere tutte e tre contemporaneamente. La superficie colpita da Dart è stata appiattita, formando un cratere d’impatto grande quanto uno stadio sportivo, che si estende per tutta la larghezza dell’asteroide”.

Nel frattempo, il resto di Dimorphos non mostra segni di cambiamenti significativi: i campi di massi che ricoprono le altre regioni appaiono esattamente come nelle immagini di Dart del 2022. “Inoltre, man mano che Hera inviava più immagini, è diventato chiaro che l’impatto con Dart ha fatto roteare violentemente Dimorphos nella sua orbita”, afferma Michael Kueppers, scienziato della missione Hera dell’Esa. Il responsabile della missione Hera, Ian Carnelli, ha presentato le prime immagini di Dimorphos in un luogo simbolico: la sala dei dinosauri del Museo di Storia Naturale di Berlino. “Sessantasei milioni di anni fa, l’impatto di un asteroide ha cambiato il corso della vita sulla Terra. Oggi, per la prima volta nella storia, l’umanità sta verificando come impedire che un evento simile si ripeta”, ha detto. “La missione Dart della Nasa ha dimostrato che possiamo modificare l’orbita di un asteroide. Hera sta ora rivelando cosa è successo all’asteroide stesso. Combinando queste due missioni, l’umanità sta compiendo un passo decisivo per rendere la deviazione degli asteroidi uno strumento affidabile per proteggere il nostro pianeta”, ha aggiunto.