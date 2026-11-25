La Cina ha lanciato con successo la navicella Shenzhou 24 dal Centro di Jiuquan, segnando una svolta storica: per la prima volta un equipaggio cinese ospita a bordo un astronauta straniero, il pakistano Muhammad Zeeshan Ali (40 anni), partito insieme ai colleghi cinesi Tang Hongbo e Wu Yi. Dopo essersi separato dal razzo e aver raggiunto l’orbita stabilita, il veicolo ha attraccato alla stazione spaziale, dove l’equipaggio è stato accolto dai tre astronauti della missione precedente (Shenzhou 23), inaugurando la prima missione spaziale congiunta con membri internazionali della Cina.