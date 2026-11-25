A Jiuquan, in Cina, si è tenuta mercoledì mattina tenuto una cerimonia di saluto per l’equipaggio della navicella spaziale Shenzhou 24, che comprende un astronauta pakistano destinato a diventare il primo astronauta straniero a visitare la stazione spaziale. Muhammad Zeeshan Ali, 40 anni, volerà insieme agli astronauti cinesi Tang Hongbo, 51 anni, e Wu Yi, 39 anni. Il lancio della navicella è previsto per la tarda mattinata di mercoledì dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nella Cina nord-occidentale. Il lancio segnerà il primo volo congiunto tra astronauti cinesi e stranieri nella storia del programma spaziale con equipaggio cinese. Fa parte di un accordo firmato da Cina e Pakistan nel febbraio 2025.