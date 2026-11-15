SpaceX, Starship torna dallo spazio: catturata al volo da bracci meccanici

La navicella Starship di SpaceX è tornata sulla Terra sabato, venendo afferrata in volo da giganteschi bracci meccanici nella stessa base da cui era partita 22 ore prima. Si tratta della prima cattura mai realizzata di una Starship rientrata dallo spazio, un risultato storico per Elon Musk e il suo team. La missione non ha però centrato tutti gli obiettivi: il booster del primo stadio è esploso poco dopo il decollo di venerdì dal Texas. I suoi detriti sono rimasti nel Golfo del Messico, delimitati da boe. La navicella, invece, è rientrata in posizione verticale sulla piattaforma di lancio, sostenuta dai bracci della torre, regalando uno spettacolare finale che ha in parte oscurato il fallimento del booster.