Texas, SpaceX lancia Starship ma fallisce la "doppia cattura": le immagini

Il tentativo di SpaceX di recuperare l’intera Starship sulla piattaforma di lancio è stato vanificato venerdì da un malfunzionamento del booster, che è finito in acqua. Il veicolo spaziale è comunque entrato in orbitai. L’azienda di Elon Musk ha dovuto ridimensionare le proprie aspettative quando la prima parte della doppia operazione di recupero è fallita. Invece di tornare alla piattaforma in Texas dopo il decollo, il booster del primo stadio è finito nel Golfo del Messico a seguito di un’interruzione automatica della missione. Nonostante la battuta d’arresto, il veicolo spaziale ha proseguito la sua traiettoria verso l’orbita. Sabato si dirigerà verso la piattaforma per un’operazione di recupero simile, salvo ulteriori contrattempi. È la prima volta che il veicolo spaziale tenterà di tornare alla piattaforma di lancio dall’orbita, per essere recuperato in volo da bracci meccanici fissati alla torre di lancio. Se tutto andrà bene, il volo durerà 22 ore. L’obiettivo originario era recuperare ogni singolo componente del razzo ai fini di un futuro riciclaggio, un risultato che non è ancora stato raggiunto in nessuna parte del mondo. Musk ritiene che ciò porterà a quel tipo di frequenza di lancio rapida e costante necessaria per costruire basi lunari e inviare persone su Marte. Poco dopo aver raggiunto l’orbita, Starship si è preparata a trasportare 26 dei satelliti Starlink più avanzati dell’azienda. Il piano prevede che Starship completi 15 giri intorno al mondo a un’altitudine di circa 275 chilometri prima di tornare al sito di lancio per il gran finale di sabato.