Lo Stellar Hub inaugurato a Settimo Torinese: il nuovo polo industriale per la produzione di satelliti

Space Industries ha inaugurato oggi lo Stellar Hub, stabilimento a Settimo Torinese (alle porte di Torino) dedicato alla produzione in serie di satelliti. La fabbrica nasce, sottolinea una nota, per portare nella produzione spaziale processi industriali ripetibili e scalabili, mettendo a disposizione di imprese, operatori ed enti istituzionali e di ricerca, impianti e competenze per seguire programmi diversi nello stesso sito: dai test alla produzione di intere costellazioni. Space Industries è controllata da Comat, gruppo industriale torinese della famiglia Micelli, ed è stata cofondata con Giuseppe Santangelo. Grazie alle proprie competenze industriali, sottolinea una nota, Comat ha realizzato uno stabilimento d’avanguardia, i cui lavori sono iniziati a luglio 2025. L’infrastruttura è frutto di un investimento interamente privato di Comat, di oltre 20 milioni di euro, e sono già in corso valutazioni su una futura espansione. Lo stabilimento si sviluppa su circa 8.000 metri quadrati, di cui circa 2.000 di camere pulite, ed è destinato a satelliti fino a 600 chilogrammi. La capacità produttiva teorica massima potrà raggiungere, a pieno regime e in funzione delle caratteristiche dei programmi, 140 satelliti l’anno. L’originalità dello Stellar Hub, si sottolinea, risiede nell’aver concentrato in un unico stabilimento l’intero ciclo di qualifica spaziale, integrando tutte le facility necessarie per eseguire i test ambientali volti a verificare la capacità dei satelliti di sopportare le sollecitazioni del lancio e di resistere alle condizioni estreme dell’ambiente spaziale.