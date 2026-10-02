SpaceX: quattro astronauti lanciati verso la Stazione Spaziale Internazionale

Quattro astronauti sono partiti per una missione sulla Stazione Spaziale Internazionale che durerà fino alla prossima primavera. Tra loro c’è un canadese la cui moglie partorirà mentre lui sarà via. SpaceX ha lanciato la comandante Jessica Watkins e il suo equipaggio per conto della NASA dopo un ritardo di tre settimane necessario per riparare una perdita nel sistema di alimentazione della capsula. Sebbene la loro permanenza sulla Stazione Spaziale Internazionale durerà ben sei mesi, il volo per raggiungerla si è rivelato il più veloce mai effettuato dall’azienda di Elon Musk: un viaggio di sole otto ore.

Con il decollo in tarda mattinata dalla Cape Canaveral Space Force Station, Watkins è diventata la prima donna di colore a guidare un equipaggio in orbita. Geologa che dieci anni fa ha lavorato con il rover Curiosity della NASA su Marte, Watkins sta compiendo il suo secondo viaggio verso la stazione spaziale dopo un lungo soggiorno nel 2022. Gli altri sono esordienti nello spazio: l’ex marine 47enne Luke Delaney, della NASA, il canadese Joshua Kutryk, colonnello della Royal Canadian Air Force, e il russo Sergey Teteryatnikov, ex sommergibilista. Sostituiscono i quattro astronauti che si trovano nel laboratorio orbitante dallo scorso febbraio.