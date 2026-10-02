SpaceX, gli astronauti raggiungono la Stazione Spaziale Internazionale

I quattro astronauti lanciati nello spazio da SpaceX hanno raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale dopo un volo espresso di otto ore che ha stabilito un record di velocità negli Stati Uniti. La navicella Dragon di SpaceX ha trasportato gli astronauti della NASA Jessica Watkins e Luke Delaney, l’astronauta della CSA (Agenzia Spaziale Canadese) Joshua Kutryk e il cosmonauta di Roscosmos Sergey Teteryatnikov. La missione è stata lanciata giovedì 1° ottobre dallo Space Launch Complex 40 della Cape Canaveral Space Force Station in Florida per una spedizione scientifica. Si tratta del tredicesimo equipaggio lanciato da SpaceX per conto della NASA, senza contare il volo di prova del 2020. Tutti e quattro hanno accolto con entusiasmo la denominazione “Crew-13”, che rende omaggio all’Apollo 13. La complicata, e fallita, missione lunare del 1970 si concluse con il ritorno dei tre astronauti sani e salvi. Nel 1995 la vicenda divenne un film diretto da Ron Howard, con Tom Hanks, Gary Sinise, Kevin Bacon, Bill Paxton e Ed Harris.