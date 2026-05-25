Spazio, la Cina lancia la navicella Shenzhou 23 con 3 astronauti: il decollo

La Cina ha lanciato domenica 24 maggio la navicella Shenzhou 23 con a bordo tre astronauti diretti verso la propria stazione spaziale, tra cui uno destinato a rimanere nello spazio per un anno. La navicella è decollata dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nella Cina nord-occidentale. Il tanto atteso lancio arriva mentre la Cina si prepara al suo primo allunaggio con equipaggio entro il 2030.

Gli astronauti della missione sono Zhu Yangzhu, il comandante, Zhang Zhiyuan e Lai Ka-ying (anche chiamata, in mandarino, Li Jiaying). Lai, nata e cresciuta a Hong Kong e con un dottorato in informatica forense, è la prima astronauta della regione a partecipare a una missione spaziale. L’equipaggio è incaricato di condurre decine di progetti scientifici e applicativi. Si prevede inoltre che completino una rotazione in orbita con l’equipaggio dello Shenzhou 21, che si trova alla stazione spaziale Tiangong da oltre 200 giorni. Uno dei tre astronauti della missione Shenzhou 23 dovrebbe rimanere nella stazione spaziale orbitante per un anno, segnando così uno dei soggiorni singoli nello spazio più lunghi al mondo. La missione dell’astronauta è quella di “esplorare i limiti di adattabilità e prestazione umana” in ambienti di volo spaziale di lunga durata. La stazione spaziale cinese Tiangong, che in mandarino significa ‘Palazzo Celeste’, ha ospitato per la prima volta l’equipaggio del Paese nel 2021. L’anno scorso, una missione di emergenza del programma Shenzhou (‘Nave Divina’) ha riportato a terra una squadra di astronauti rimasti bloccati sulla stazione spaziale a causa di un veicolo spaziale danneggiato.