SpaceX, l’ammaraggio nell’Oceano Indiano e l’improvvisa esplosione

SpaceX ha lanciato la sua Starship più grande e potente mai realizzata per un volo di prova: si tratta di una versione potenziata su cui la Nasa punta per portare gli astronauti sulla Luna. Il mega-razzo riprogettato ha fatto il suo debutto due giorni dopo che il Ceo di SpaceX, Elon Musk, ha annunciato l’intenzione di quotare in borsa l’azienda.

È decollato dalla punta meridionale del Texas, trasportando 20 satelliti Starlink fittizi che sono stati rilasciati a metà del volo spaziale di un’ora che si è esteso per mezzo giro del mondo.

Il veicolo spaziale ha raggiunto la sua destinazione finale — l’Oceano Indiano — nonostante alcuni problemi al motore, prima di andare in fiamme all’impatto. Quest’ultima parte non era inaspettata, secondo SpaceX. Il razzo è precipitato in posizione verticale sotto controllo apparentemente totale, poi si è ribaltato e ha preso fuoco.