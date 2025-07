Russia manda in orbita un satellite iraniano per le comunicazioni

Un razzo russo ha messo in orbita con successo un satellite iraniano per le comunicazioni. Il razzo Soyuz è decollato venerdì, come previsto, dalla piattaforma di lancio di Vostochny, nell’estremo oriente della Russia. A bordo trasportava due satelliti russi Ionosphere-M per l’osservazione della Terra, insieme al satellite iraniano Nahid-2 e a 17 satelliti russi più piccoli, che ha immesso nelle orbite designate. Il satellite iraniano, del peso di 110 chilogrammi, dovrebbe orbitare intorno alla Terra su un’orbita di 500 chilometri e ha una durata di vita di due anni. A novembre, la Russia ha lanciato una coppia di satelliti iraniani denominati Kowsar e Hodhod, i primi lanciati per conto del settore privato del Paese. Questo lancio fa seguito a due precedenti lanci russi di satelliti iraniani nel 2022 e nel 2024.