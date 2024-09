La capsula Dragon decollata da Cape Canaveral ha due posti vuoti per Wilmore e Williams

SpaceX ha lanciato una missione di salvataggio per i due astronauti bloccati sulla Stazione Spaziale Internazionale, inviando un equipaggio ridimensionato per riportarli a casa, ma non prima del prossimo anno. La capsula si è diretta verso l’orbita per recuperare i piloti collaudatori la cui navicella Boeing è tornata a terra vuota all’inizio di settembre a causa di problemi di sicurezza. Il cambio di rotta ha lasciato a Nick Hague della NASA e ad Alexander Gorbunov della Russia il compito di recuperare Butch Wilmore e Suni Williams. Poiché la NASA fa ruotare gli equipaggi della stazione spaziale ogni sei mesi circa, questo volo appena lanciato, con due posti vuoti riservati a Wilmore e Williams, non tornerà prima della fine di febbraio. I funzionari hanno detto che non c’era modo di riportarli indietro prima con SpaceX senza interrompere altre missioni programmate.

