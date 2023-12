Raccoglierà immagini della Terra

L’azienda Rocket Lab, con sede in California, ha lanciato con successo venerdì un satellite giapponese dal complesso della compagnia nella penisola di Mahia in Nuova Zelanda. Il razzo trasporterà in orbita un satellite TSUKUYOMI-I per conto di un istituto di start-up giapponese. Il satellite radar. che prende il nome dal dio giapponese della luna, raccoglierà immagini della Terra.

