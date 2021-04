Aveva 90 anni, prese parte alla storica missione del luglio 1969 con Aldrin e Armstrong

In quei giorni di luglio del 1969 Michael Collins non mise mai piede sulla superficie lunare, come invece fecero i suoi compagni di equipaggio Aldrin e Armstrong, morti nel 2012. Trascorse la storica missione di otto giorni pilotando il modulo di comando e rimanendo da solo per quasi 28 ore prima che i colleghi decollassero con il lander. Era responsabile del riaggancio delle due navicelle prima del ritorno sulla Terra.

