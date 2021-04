Il lancio della capsula Crew Dragon 2 da Cape Canaveral: è il terzo volo con equipaggio dell'azienda privata di Elon Musk

Tutto pronto a Cape Canaveral per il terzo volo con equipaggio di Space X, l’azienda privata di Elon Musk. Il razzo Falcon 9 porterà sulla Stazione Spaziale Internazionale quattro astronauti a bordo della capsula Crew Dragon 2: la partenza dei due americani della Nasa Shane Kimbrough e Megan McArthur, del giapponese Akihiko Hoshide e del francese Thomas Pesquet dell’Agenzia spaziale europea, è prevista per le 5.49 ora locale, le 11:49 in Italia. I quattro prenderanno il posto di altri astronauti a bordo dell’Iss e resteranno nello spazio per sei mesi. Prima della partenza Elon Musk, patron anche di Tesla, ha voluto incontrare e salutare gli astronauti al Kennedy Space Center.

