Ingenuity si alza e riesce ad atterrare senza problemi sul suolo marziano

(LaPresse) Eseguito con successo il primo volo controllato dell’elicottero sperimentale della NASA su Marte. Ingenuity si è alzato dalla superficie polverosa del Pianeta Rosso lunedì ed è atterrato pochi secondi dopo per la gioia dei tecnici dell’Agenzia spaziale americana, che controllavano il test da La Canada Flintridge, in California. Un volo storico salutato con urla e applausi dalla Terra. Il mini elicottero, che pesa 1,8 kg ed è costato circa 85 milioni di dollari, è arrivato su Marte a bordo del rover Perseverance nel febbraio scorso. I tecnici della Nasa, guidati dalla project manager MiMi Aung, hanno dovuto attendere tre ore per sapere se l’esperimento si era concluso con un successo, il tempo di ricevere le immagini girate da Perseverance e inviate a 287 milioni di chilometri di distanza.

