Pisa, dal 10 ottobre l'Internet festival sull'innovazione digitale

Decine gli eventi in programma in 13 diverse location. Incursioni anche nel campo della musica, dello sport, dell'enogastronomia sensoriale e dell'educazione ambientale.

Dal 10 al 13 ottobre torna a Pisa, Internet festival-Forme di Futuro, il maggior evento in Italia dedicato all'innovazione digitale, ai suoi protagonisti e al futuro della Rete. Decine sono gli eventi in programma a IF2019, distribuiti in tredici diverse location in città: Tech vs Human, Digital fair play, Le Officine del .it, Cultura e turismo a regola d'arte, Gamebox, Book(e)book e un ampio spazio dedicato a imprese e PA. Non mancheranno incursioni anche nel campo della musica, dello sport, dell'enogastronomia sensoriale e dell'educazione ambientale. Confermati e ampliati i percorsi educativi e formativi T-Tour.



Alla conferenza stampa di presentazione martedì a Milano intervengono l'assessore ai Sistemi informativi della Regione Toscana, Vittorio Bugli, il sindaco di Pisa, Michele Conti, Anna Vaccarelli per l'Istituto di Informatica e telematica del Cnr e di Registro .it, Gian Luigi Ferrari per l'Università di Pisa e il direttore di Internet Festival 2019, Claudio Giua. Yuri Galletti di Legambiente illustra il funzionamento della loro Bolla a +2 gradi, che ricrea al suo interno il clima in cui rischiamo di vivere in un futuro non troppo lontano.



