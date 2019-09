Open Fiber, arriva a Bari la fibra ottica: partnership con la città

Oltre 40 milioni d'investimento privato, 2mila chilometri di fibra ottica posata fino all'interno di 147mila unità immobiliari, 190 chilometri di scavi e 243 chilometri di infrastrutture esistenti riutilizzate, un picco di 250 lavoratori impegnati in 30 cantieri giornalieri. Grandi numeri per una grande opera: la rete di telecomunicazioni integralmente in fibra ottica realizzata a Bari col decisivo sostegno dell'amministrazione comunale, degli operatori partner che dal marzo 2017 mettono a disposizione degli utenti baresi i servizi di connettività a banda ultra larga, nonché dell'intera cittadinanza che - anche a costo degli inevitabili disagi - ha accolto con favore e curiosità la novità tecnologica. A stilare il bilancio dell'intervento di sviluppo digitale avviato nel novembre 2016 e adesso giunto a conclusione, nel corso di un incontro con la stampa a Palazzo di Città, il Sindaco Antonio Decaro e l'amministratore delegato di Open Fiber Elisabetta Ripa. All'iniziativa hanno inoltre partecipato esponenti degli operatori partner che commercializzano connessioni al web rapide e affidabili, con latenza minima e velocità fino a 1 Gigabit al secondo: Maria Piccolo, Direttore Regione Sud Vodafone Italia; Umberto Amoroso, Direttore Access Deployment Regione Sud Wind Tre; Simone Zipoli, Direttore Vendite Tiscali.



La conclusione dei cantieri segna l'apertura di una seconda e fondamentale fase del processo d'innovazione in atto a Bari: l'accordo tra Comune e Open Fiber - azienda partecipata da Enel e Cassa Depositi e Prestiti - permette di implementare, incentivare e rendere sempre più performanti tutti quei servizi ad alta tecnologia e impatto sulla popolazione in grado di rendere più 'intelligente' una città fino a trasformarla in Smart City.

"Oggi per noi è una giornata importante ad esito di un percorso che ha visti impegnati Open Fiber e il Comune di Bari - ha dichiarato il sindaco, Antonio Decaro -. Ricordo la conferenza stampa a Palazzo Chigi per il lancio del progetto della Fibra ottica, nelle prime cinque città italiane, tra cui Bari e, qualche tempo più tardi, l'avvio del primo cantiere per la posa della superfibra nella nostra città. Ringrazio l'amministratore delegato Elisabetta Ripa per aver voluto essere qui con noi insieme ai rappresentanti di tre operatori del settore, che saranno tecnicamente i gestori dell'infrastruttura realizzata da Open Fiber".

"Open Fiber è orgogliosa di avviare la seconda fase del suo intervento a Bari. Ciò avviene - ha dichiarato l'amministratore delegato di Open Fiber, Elisabetta Ripa - dopo il raggiungimento degli obiettivi di copertura programmati, in accordo con l'amministrazione comunale che è stata sempre al nostro fianco fin dall'avvio dei lavori".



