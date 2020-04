Management LaPresse - L'Agenzia delle star dello spettacolo, dello sport e della cultura

Management è la parola chiave. Management a LaPresse prima ancora della prima fila nell'organigramma della Società, indica e vuol dire l'attività che l'Agenzia svolge come agente delle star, siano esse dello spettacolo, dello sport o della cultura. Un management serio e professionale consolidato negli anni. Nomi come Barbara d'Urso, Elisabetta Gregoraci, Andrea Iannone si sono affidate da tempo alle eclettiche mani del team LaPresse e del suo abile Presidente Marco Durante. Diversamente da altri procuratori Durante infatti per i 'suoi' talent ha la capacità e le risorse per mettere in moto un intero ufficio stampa che vanta contatti e relazioni di primissimo piano, da Milano a New York, una macchina dell'immagine – fotografica e video - che fa funzionare la prima agenzia multimediale italiana. Non solo un manager che cura i talenti quindi, ma una vera e propria casa management per le star, capace di promuovere, tutelare e proteggere gli ospiti che hanno scelto LaPresse.

Non solo l'attività normale che tutti gli agenti, dai più a quelli meno noti, possono mettere in campo. Ma un'azione a tutto tondo, lasciando spazio all'immaginazione: gli ingredienti sono informazione, fotografia, video, ufficio stampa, produzioni tv. Un'alchimia di management modulabile a servizio del successo. Barbara D’Urso, Elisabetta Gregoraci, Barbara Pedrotti, Laura Barth, Andrea Iannone, Monica Bertini, Ilenia Arnolfo, Gianluca Saragò e Piergiorgio Pirrone, sono solo alcune delle star e talent della televisione e dello spettacolo, sportivi, autori, registi, fotografi e giornalisti che si affidano alla consulenza di LaPresse

LaPresse è oggi la prima agenzia di stampa multimedia italiana a guida imprenditoriale. Produce notizie sotto forma di testi, foto e video, 7 giorni su 7 real time 365 giorni l’anno e fornisce i propri contenuti a oltre il 90% del mercato editoriale e broadcast in Italia.

È il partner italiano esclusivo di Associated Press di cui distribuisce tutti i contenuti sul territorio nazionale con un accordo bilaterale che prevede che l'agenzia AP diffonda in tutto il mondo attraverso i propri circuiti i contenuti fotografici e di testo di LaPresse.

È casa di produzione televisiva di canali tematici, telegiornali e programmi di informazione e intrattenimento.

È un ufficio stampa specializzato nella valorizzazione dell’immagine di testate giornalistiche, canali e format televisivi ed eventi dello spettacolo e della cultura e opera come facilitator di media relations supportando le aziende nella creazione di contenuti multimediali e nella diffusione ai mezzi di informazione.

