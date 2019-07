Le vacanze più on line di sempre: uno su due prenota con un click

Per le ferie estive 2019 un numero crescente di turisti sceglie il web per confrontare prezzi e servizi, vedere le foto in anticipo e consultare le recensioni

Tutti social e sempre 'connessi', anche per prenotare le vacanze. Le ferie estive 2019 sono le più on line di sempre con la metà (50%) dei 39 milioni di italiani che hanno scelto di partire che ha scelto la prenotazione navigando in rete. E' quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixè dalla quale si evidenzia il profondo cambiamento nelle abitudini degli italiani che, sulla base delle indicazioni della rete, più facilmente sono disponibili a cambiare mete e programmi.

Gli italiani quindi sono sempre di più turisti e viaggiatori 'fai da te', non avendo più bisogno - grazie ad app e siti on line - dell'intermediazione delle agenzie di viaggio. "Internet - sottolinea la Coldiretti - è entrato nelle abitudini vacanziere degli italiani che per il 27% hanno prenotato da soli sui siti web delle strutture recettive, mentre il 23% si è affidato a siti specializzati lasciandosi guidare anche dai giudizi degli altri ospiti. Tra i tradizionalisti - continua la Coldiretti - il 17% contatta telefonicamente le strutture, il 18% preferisce non prenotare e appena il 13% si rivolge a tour operator o agenzie mentre il 2% non risponde".

Le motivazioni che spingono un numero crescente di turisti a scegliere il web sono la possibilità di confrontare prezzi e servizi offerti, vedere le foto della struttura in anticipo e consultare le recensioni mentre un freno è rappresentato ancora dai timori di essere vittima di raggiri e frodi informatiche inserendo le informazioni della propria carta di pagamento.

"Ma la rete - precisa la Coldiretti - è diventata in realtà per molti una compagna dell'intera vacanza per verificare le previsioni, raccontare, anche con gli scatti, luoghi visitati, cibi consumati ed emozioni provate. Uno strumento utilizzato anche per prenotare o esprimere il proprio gradimento o meno riguardo alle strutture di ospitalità, ai luoghi di divertimento o ai ristoranti e addirittura per trovare esclusivi prodotti tipici come souvenir".

