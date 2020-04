LaPresse si arricchisce di due nuovi siti, per raccontare e raccontarsi. le News, i Video, le Foto, l'Ufficio Stampa, le Produzioni TV e il Management delle star

All'Agenzia Multimediale LaPresse parlano i fatti e le immagini ma anche i numeri. 2 mila foto, 50 servizi video e 1.500 lanci testuali al giorno, 80 milioni di immagini d'archivio e oltre 130 mila footage video grezzi. Una squadra di 500 fotografi e 50 giornalisti, 10 sedi sul territorio. A questa architettura di comunicazione a 360° si aggiunge l'Ufficio Stampa, le nuove Produzioni TV, l'Organizzazione Eventi e il Mangement di star dello Spettacolo e dello Sport. Questo è il mondo che LaPresse contiene e racchiude, un fronte di impegno e di efficienza in prima linea, al servizio non solo dei principali editori italiani e canali televisivi ma delle istituzioni, delle aziende e del pubblico italiano e non solo. Un'attività ed una vitalità che non ha fatto che crescere negli ultimi 25 anni, in modo costante ed in contesti complessi, affermando il suo marchio di fabbrica costruito sulla passione del proprio mestiere e della propria missione, sul coraggio di inventare, intraprendere e anticipare. La Presse ha deciso allora di curare non solo l'informazione nazionale e internazionale, di illustrare non solo le immagini dal mondo intero ma di promuovere, di fare conoscere la propria identità e attività facendo un passo avanti, uscendo dal dietro le quinte dove ha costruito il suo ruolo di prima agenzia multimediale italiana.

Una scelta obbligata, compiuta su un cammino di crescita che ha portato LaPresse da quest'anno ad essere main partner di Associated Press, la regina mondiale e storica delle agenzie stampa internazionali. Abbiamo allora deciso di aprire due finestre sul nostro ampio e ricco cortile. Due finestre per raccontare cosa facciamo e quanto facciamo. Due occhi che prestiamo per farci vedere dal pubblico, il grande pubblico insieme al pubblico professionale. Due occhi che aggiungiamo alla bocca, il portale news LaPresse.it con la quale già parliamo e raccontiamo ogni giorno cosa accade nel mondo. Di fianco al portale news lapresse.it da oggi si aggiungono LaPresseMedia.it e LaPresseManagement.it.

www.lapressemedia.it vuol dire l'attività produttiva dell'Agenzia stampa, quella delle videonews e della radiofonia, per arrivare alla colonna portante dell'agenzia fotografica che vanta una storia cinquantenaria, l'Ufficio Stampa e quindi la produzione per la TV, realizzata nei propri studi televisivi di Milano e di Torino

www.lapressemanagement.it vuol dire cura dell'immagine e della comunicazione di star e talent dello spettacolo e dello sport, a iniziare da Barbara D'Urso. Ma anche Elisabetta Gregoraci, Barbara Pedrotti, Laura Barth o Filippo Magnini e Andrea Iannone

Due nuovi siti per narrare un'avventura che continua a rinnovarsi.

Da 25 anni lasciamo parlare i fatti.

Da oggi vi raccontiamo anche di noi.

