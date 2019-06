L'appello di Facebook: "La politica deve proporre le regole per i colossi digitali"

Facebook lancia un appello ai governi perché facciano di più in termini di regolazione dei colossi digitali, le cui pratiche vengono spesso messe in discussione in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati e l'informazione. "Non sta alle aziende private, grandi o piccole, proporre queste regole, tocca ai politici democraticamente eletti nel mondo democratico farlo", ha osservato Nick Clegg, Vice-President for Global Affairs and Communications della piattaforma social, in un'intervista alla Bbc.

