Facebook, Whatsapp e Instagram down: tre ore di blackout sui social di Zuckerberg

Utenti offline o con grossi rallentamenti specialmente in Europa e nel Sud Est asiatico. Ma la situazione sta tornando alla normalità

Blackout di tre ore sui social di Mark Zuckerberg: Facebook, Whatsapp e Instagram risultavano down tra le 12 e le 15 di domenica 14 aprile. Disservizi, rallentamenti e accessi negati sono stati registrati un po' in tutto il mondo, con picchi in Europa e nel Sud Est asiatico.

Come ha riportato il sito downdetector.com dalle 12 sono state centinaia le segnalazioni di problemi con i social e, come sempre accade in questi casi, su Twitter balzano tra i trending topic gli hashtag #facebookisdown, #whatsappdown e #instagramisdown. Verso le 15 i social sono invece tornati alla normalità.

Questi problemi arrivano un mese dopo il più lungo blackout social della storia: ben 14 ore di disconnessione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata