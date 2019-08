Facebook, un team di giornalisti umani per la nuova sezione News Tab

acebook ha confermato che intende creare sulla propria piattaforma una sezione dedicata alle notizie, chiamata "News Tab", che verrà curata da giornalisti d'esperienza - oltre che in carne e ossa - e non esclusivamente da un programma. Sarà quindi un team umano a selezionare i contenuti che riterrà più rilevanti e attendibili. Altre parti della sezione saranno comunque affidate agli algoritmi, che si occuperanno di rilevare gli interessi degli utenti sulla base dei "segnali" che gli stessi forniranno indirettamente. Ad esempio scegliendo di seguire alcune pagine piuttosto che altre, interagendo online con le notizie o sottoscrivendo servizi di news.

"Il nostro obiettivo col News Tab è quello di fornire alla gente una esperienza personalizzata e altamente rilevante", ha spiegato all'agenzia francese AFP la responsabile news partnership di Facebook, Campbell Brown, anticipando che "per la sezione Top News stiamo mettendo insieme un piccolo team di giornalisti per assicurarci di mettere in evidenza le storie giuste" e chiarendo che la maggior parte delle notizie visibili all'utente sarà comunque determinata via software. La nuova sezione, stando a quanto si sa al momento, sarà separata dal news feed, cioè il sistema principale attraverso il quale gli utenti visualizzano i contenuti sulla piattaforma (tipicamente i post degli amici).

