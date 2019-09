Facebook compra una start-up per connettere computer e mente umana

di Lorenzo Allegrini

Un giorno potremmo essere capaci di gestire i nostri profili sui social network soltanto con il pensiero e quel giorno potrebbe essere più vicino del previsto. Facebook ha comprato e ingloberà nei propri laboratori di ricerca Reality Labs la start up Ctrl-labs, che sta studiando un sistema per permettere ai computer e ai dispositivi mobili di interagire direttamente con la mente umana. Ad annunciarlo è stato Andrew 'Boz' Bosworh, vicepresidente di Facebook, in un post sul social. Le dimensioni dell'accordo sarebbero comprese tra 500 milioni e 1 miliardo di dollari, secondo fonti della Cnbc, mentre un portavoce di Facebook ha parlato di un importo inferiore 1 miliardo. "La vision di questo lavoro - spiega Bosworh - è un braccialetto che consenta alle persone di controllare i propri dispositivi come una naturale estensione dei movimenti".

Il top manager di Facebook spiega ancora "come funzionerà" il dispositivo che ci permetterà di usare tutti gli altri. Utilizzerà i neuroni nel midollo spinale che inviano segnali elettrici ai muscoli della mano, dando ordini su come si muovono. E sarà, assicura Bosworh, "come fare clic con il mouse o premere un pulsante". Il braccialetto sarà programmato per decodificare quei segnali e li tradurrà in segnali digitali che pc, smartphone e tablet potranno capire, dandoti il controllo della tua vita digitale. Il braccialetto catturerà quindi le intenzioni dell'utente, in modo da poter condividere una foto con un amico usando un movimento impercettibile o semplicemente, "con l'intenzione di farlo", afferma ancora 'Boz', convinto che questa tecnologia aprirà le porte al "mondo del XXI secolo".

Facebook lavora sulla cosiddetta tecnologia di 'brain-computing' dal 2016, con la sua divisione Building 8. Ctrl-labs è stata fondata nel 2015 da Thomas Reardon e Patrick Kaifosh, che hanno entrambi conseguito un dottorato di ricerca in neuroscienze presso la Columbia University. All'inizio della sua carriera, Reardon ha trascorso nove anni in Microsoft. Ctrl ha raccolto 28 milioni di dollari nel febbraio scorso da Gv di Alphabet e Alexa Fund di Amazon.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata