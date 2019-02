Ecco Zora, il robot che assiste gli anziani

In Francia è arrivato Zora Bots, il robot che farà compagnia agli anziani nelle case di riposo. Il dispositivo, dotato di intelligenza artificiale, aiuterà i vecchietti negli esercizi di ginnastica dolce, risponderà alle loro domande: insomma, renderà meno monotone le giornate agli inquilini degli ospizi transalpini. Secondo i suoi creatori, è stato ideato per rafforzare il lavoro degli operatori addetti all'assistenza, senza sostituirli. Il robottino, alto poco meno di 60 centimetri, verrà impiegato in via sperimentale in 16 residenze.