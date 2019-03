Crew Dragon di SpaceX si aggancia con successo alla Stazione spaziale internazionale

La capsula Crew Dragon di Space X si è aggianciata alla Stazione spaziale internazionale (Iss). Lo ha comunicato la Nasa. La manovra è avvenuta in modo autonomo. "Confermata la cattura morbida", il messaggio della Nasa. Il contatto è avvenuto alle 11.51 ora italiana a oltre 400 km sopra la superficie terrestre, a nord della Nuova Zelanda, 27 ore dopo il lancio di Dragon dal Kennedy Space Center. Questa è il primo viaggio di prova senza equipaggio di questa missione che rientra nei programma dei voli commerciali della Nasa.

The @SpaceX Crew Dragon is attached to the @Space_Station! It's a first for a commercially built & operated spacecraft designed for crew! #LaunchAmerica pic.twitter.com/ddck58TVnP