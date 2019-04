Cern, Fabiola Gianotti: "Nuovo centro per avvicinare i ragazzi alla scienza"

"Il nuovo Science Gateway sarà un centro per avvicinare la scienza ai ragazzi e sperimentare in prima persona". Così la direttrice generale del Cern, l'organizzazione europea per la ricerca nucleare, Fabiola Gianotti alla presentazione del progetto insieme al presidente di Fca John Elkann, tra i finanziatori del centro. Presente anche l'archistar Renzo Piano, che ha ideato la struttura di Ginevra.