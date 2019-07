Il 30 giugno è l'Asteroid Day, la giornata internazionale degli asteroidi

Eventi in 192 Paesi del mondo nel giorno ufficiale delle Nazioni Unite di sensibilizzazione e educazione sul tema

Scienziati e studiosi, astrofisici e ingegneri, studenti e accademici si sono riuniti in 192 paesi per partecipare alla Giornata degli asteroidi, la giornata ufficiale delle Nazioni Unite di sensibilizzazione e educazione sugli asteroidi.

Quest'anno, il quinto anniversario di Asteroid Day, gli eventi si concentrano sul ruolo degli asteroidi nella formazione del nostro sistema solare, sui progressi della tecnologia per meglio individuare, tracciare e analizzare gli asteroidi e sulla nostra capacità di deviare un asteroide vagante diretto verso la Terra.

Asteroid Day è un programma di Asteroid Foundation, un'organizzazione non profit lussemburghese. Si celebra il 30 giugno, nell'anniversario del più grande impatto di un asteroide sulla Terra mai documentato nella storia, l'evento della Siberia Tunguska del 1908.

Gli eventi sono organizzati tutto l'anno, ma la maggior parte di essi è programmata per il 30 giugno. Gli eventi di Asteroid Day spaziano dai quiz sugli asteroidi in un bar di Dublino, alle discussioni ad alto livello sulla politica e sui programmi al National Air and Space Museum di Washington, DC.

