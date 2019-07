Arriva ScuolaPay, la app per pagare le attività scolastiche con un click

GrowishPay, Pmi innovativa dell'incubatore di startup Digital Magics, chiude un round da circa 1 milione di euro per finanziare la nuova app ScuolaPay. La app, che verrà lanciata a settembre, permetterà a 6,2 milioni di genitori in tutta Italia di pagare con un click 2,8 miliardi di euro ogni anno per le attività scolastiche.

In tutto sono stati raccolti 571.500 euro tramite crowdfunding - di cui 250mila raccolti in meno di 24 ore - grazie alla piattaforma 200Crowd, a cui si aggiungono 152mila euro da altri investitori e 250mila euro come contributo di Open Innovation da parte di SisalPay, partner tecnologico e istituto di pagamento di ScuolaPay. Hanno partecipato al round oltre 100 nuovi investitori tra cui anche Boost Heroes, società di venture capital fondata da Fabio Cannavale, Ceo di lastminute.com group e Loris Lanzellotti, Veronica Mariani Premiaweb, ex-Matrimonio.it ed Agriturismo.it, Matteo Romano Boston Consulting Group e Federico Fulgoni che affiancheranno il Board formato dal Ceo e co-founder Claudio Cubito, Antonino Pisana e Michele Novelli con attività di Advisory.

Le soluzioni di social payments messe a punto da GrowishPay offrono un layer via API o SaaS che connettendosi con i sistemi di open banking permettono di abilitare occasioni d'uso virali e di social marketing - come pagamenti di gruppo, liste regalo, pagamenti su circuiti privativi con cashback, gestione wallet, prezzi a scalare - per trasferire denaro tra utenti (P2P) o pagare acquisti all'interno di un network o di una community (P2B). ScuolaPay è un'innovativa gestione dei pagamenti per ogni attività scolastica che facilita sia la raccolta di denaro tra genitori e rappresentanti di classe, sia i pagamenti verso la scuola di contributi volontari, rette, mense e per qualsiasi attività. Si basa su un'app di pagamento per i genitori connessa con le applicazioni contabili e con i conti di pagamento di tutti coloro che gravitano intorno al mondo scolastico, con funzionalità specializzate verticalmente per il mondo della scuola. I servizi di pagamento digitali sono forniti - grazie a una importante e innovativa partnership di Open Innovation - dalla piattaforma Bill di SisalPay, recentemente premiata come migliore nella categoria "Sistemi di pagamento" al Digital Summit di Forbes Italia.

"Rivoluzionare i pagamenti nella scuola era il nostro sogno da tempo. Ci servivano capitali, un partner italiano di primo livello forte nei pagamenti digitali e verso la pubblica amministrazione e un esperto conoscitore del mondo scolastico. Grazie a questo round ed alla partnership con SisalPay siamo pronti a conquistare il mondo dei pagamenti della scuola" , ha dichiarato Claudio Cubito, Co-Founder e Ceo di Growishpay.

