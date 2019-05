Apple presenta nuovo modello di iPod: è il primo in quattro anni

Apple ha presentato il suo primo nuovo modello di iPod in quattro anni: si potrà utilizzare per i giochi e per ascoltare musica. L'iPod touch di nuova generazione, essenzialmente un iPhone senza le telefonate, sarà disponibile in diversi Paesi nello store online di Apple a partire da 199 dollari. "Stiamo rendendo il dispositivo iOS più conveniente con prestazioni che sono due volte più veloci di prima, anche con il Group FaceTime e la realtà aumentata", ha dichiarato il vicepresidente del marketing di Apple, Greg Joswiak. "Il design ultrasottile e leggero di iPod touch lo ha sempre reso ideale per godere di giochi, musica e molto altro ovunque tu vada", ha aggiunto.

L'iPod touch si è evoluto dal lettore musicale digitale iPod originale lanciato per la prima volta da Apple nel 2007. Oggi i dispositivi mobili possono connettersi a Internet tramite hotspot Wi-Fi. Apple all'inizio di quest'anno ha presentato piani di streaming video insieme con notizie e offerte di abbonamento a giochi come parte di uno sforzo dell'azienda per spostare la sua attenzione verso contenuti e servizi digitali, per provare a liberarsi dalla dipendenza dalle vendite di iPhone. Un servizio Apple TV +, un servizio di abbonamento on-demand, senza pubblicità, verrà lanciato quest'anno in 100 Paesi, ha annunciato la società. Apple News + è stato lanciato negli Stati Uniti e in Canada in inglese e francese e sarà disponibile entro la fine dell'anno in Gran Bretagna e in Australia. Separatamente, la società ha annunciato che sta per lanciare, nei prossimi mesi, un nuovo servizio di abbonamento a giochi, chiamato Apple Arcade, che avrà almeno 100 titoli al momento del lancio. "iOS è la piattaforma di gioco più grande del mondo e con una grafica tre volte più veloce, i giochi sul nuovo iPod touch sono ancora più fluidi e più belli", ha affermato Apple in una nota.





