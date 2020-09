Al via master Politecnico Torino con Reply su 'Artificial intelligence & cloud'

Sono aperte le iscrizioni al Master del Politecnico di Torino in 'Artificial Intelligence & Cloud: Hands-on innovation', realizzato da Reply. Il percorso didattico, unico nel suo genere, è stato sviluppato per offrire a studenti altamente qualificati un percorso di specializzazione professionale nel settore IT attraverso le sue tecnologie più innovative: artificial intelligence e cloud.

In partenza a gennaio 2021, il Master avrà una durata di 12 mesi. Le lezioni del primo semestre - erogate in presenza presso il Politecnico di Torino - vedranno l’alternarsi dei professori del Politecnico di Torino e di specialisti Reply in una combinazione di lezioni teoriche ed esperienze di sviluppo. Nel secondo semestre gli studenti svolgeranno un project-work di 6 mesi presso Reply, dove potranno mettere in pratica le conoscenze acquisite in aula lavorando all’interno di team impegnati su progetti reali. L’intero percorso è in lingua inglese e aperto alla partecipazione internazionale.

Il Master, alla sua prima edizione, si rivolge a studenti in possesso di una laurea magistrale in Informatica, Ingegneria Informatica, Ingegneria dell'Automazione, Ingegneria delle Telecomunicazioni e Ingegneria Elettronica, conseguita entro il 31 dicembre 2020.

Fino al 2 novembre 2020 sarà possibile inviare le candidature attraverso il sito master.reply.com. La selezione - condotta da una commissione composta da membri del Politecnico di Torino e da personale Reply - prevede un’analisi del curriculum del candidato, completo di percorso di istruzione ed esperienze professionali, e un colloquio conoscitivo.

A partire dall’inizio delle lezioni Reply si impegnerà ad assumere in azienda i candidati selezionati e a sostenere tutti i costi di partecipazione al Master per coloro che accetteranno la proposta di lavoro.

Il Politecnico di Torino, riconosciuto come uno degli atenei più quotati in Europa e Reply, società che ha fatto dell’innovazione e della specializzazione tecnologica la propria bandiera, hanno unito le forze per creare un percorso di formazione di eccellenza volto a preparare i professionisti di cui l’industria ha bisogno per affrontare le sfide del futuro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata