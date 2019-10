Aerospazio, Torino per due giorni capitale mondiale del settore

Per due giorni il Piemonte diventa la sede mondiale dell’aerospazio. Il 26 e 27 novembre Torino ospita l’Aerospace & Defense Meetings, l'unica business convention internazionale del settore. Buyers provenienti da tutto il mondo potranno cosi conoscere le novità messe in campo dalle aziende italiane : sono oltre 800 gli operatori già iscritti, con un 30% in più di buyers e un aumento del 20% di partecipanti rispetto all’edizione del 2017. L’evento che vede la collaborazione della Camera di Commercio di Torino, rientra tra le attività della Regione Piemonte a sostegno dell’internazionalizzazione del settore aerospaziale italiano, settimo al mondo e quarto in Europa con un fatturato medio annuo di 15 miliardi. "L’industria di successo nel settore aerospaziale fa sì che il Piemonte sia leader a livello internazionale e deve continuare ad esserlo soprattutto in questo momento cui si discute la Ministeriale, cioè si discutono a Bruxelles le nuove politiche dell’industria aerospaziale europea. E allora avere noi qui la centralità mondiale dell’industria spaziale è fondamentale, non solo per i colossi industriali che sono partner della Regione Piemonte per organizzare l’evento, e che ringraziamo, ma anche di tutte le piccole e medie imprese che sono tante, tantissime, che sono piemontesi e italiane, e che trovano nell’aerospazio una possibilità di crescita per il loro futuro", ha dichiarato il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. In questo contesto il Piemonte, infatti, riveste un ruolo di primo piano con 280 aziende, soprattutto piccole e medie imprese, che contano 14.800 addetti, 3,9 miliardi di fatturato e quasi 970 milioni di export, pari al 17% del totale nazionale.