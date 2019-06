#VodafoneDown, risolto il problema di connessione sui dispositivi mobili e fissi. E per scusarsi il gestore regala Giga

Terminato il problemi alla rete di Vodafone. Per un paio d'ore, gli utenti di molte regioni d'Italia hanno lamentato il down sui social: l'assenza di connessione è sia sui dispositivi mobili sia su quelli fissi. Su Twitter l'hashtag #VodafoneDown è stato tra le 'tendenze'.

Subito il Codacons ha chiesto indennizzi automatici in favore degli utenti coinvolti dal disservizio. "Migliaia di utenti non riescono ad utilizzare i servizi telefonici o a navigare su Internet a causa del black out di Vodafone - spiega il presidente Carlo Rienzi - Un disagio che può trasformarsi in un vero e proprio danno per chi usa il telefono fisso o mobile per lavoro o affari. Per tale motivo invitiamo formalmente Vodafone a riconoscere ai propri clienti coinvolti nel disservizio un indennizzo diretto, attraverso bonus in denaro su conti telefonici e schede ricaricabili, proporzionale al tempo in cui la rete fissa e mobile è stata inutilizzabile o ha funzionato a singhiozzo".

Una richiesta che Vodafone accoglie segnalando agli utenti di telefonia mobile che venerdì 14 giugno il consumo di giga sarà totalmente gratuito.

