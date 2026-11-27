Roma guarda al futuro e celebra la sua nomina a Capitale europea dello spazio direttamente dal suo principale scalo aeroportuale. All’aeroporto di Fiumicino debutta infatti un nuovo percorso immersivo e interattivo dedicato all’esplorazione dell’universo, realizzato da Aeroporti di Roma (Adr) in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (Esa) e l’Agenzia Spaziale Italiana (Asi). L’iniziativa è pensata per avvicinare i viaggiatori al mondo dell’aerospazio attraverso installazioni tecnologiche che consentono di esplorare i satelliti, osservare la Terra dall’orbita e persino interagire con un astronauta virtuale. “Oggi abbiamo celebrato un momento molto importante, facendo leva sulla capacità di vetrina e di comunicazione del nostro aeroporto, esposto a oltre 50 milioni di passeggeri, di cui più dell’80% internazionali”, ha spiegato Marco Troncone, commissario straordinario Enac. “Comunichiamo innanzitutto la centralità di Roma come capitale europea dello spazio, ma anche i valori della ricerca spaziale: audacia, innovazione tecnologica e capacità di spingersi oltre i limiti, principi ai quali ci ispiriamo ogni giorno”. Il progetto nasce anche all’interno del percorso di Open Innovation avviato da Adr con Esa e Asi, che attraverso specifiche call for ideas e la ricerca di startup punta a trasferire a terra tecnologie di applicazione spaziale utili a migliorare sicurezza, efficienza aeroportuale e servizi. Per l’astronauta Luca Parmitano, attraversare lo scalo romano e osservare i mezzi che permettono di volare dall’atmosfera fino allo spazio rappresenta “un invito a lasciarsi andare con l’immaginazione, soprattutto per i più piccini, per fare un salto di qualità e immaginare un futuro ancora più lontano, un viaggio ancora più spaziale”. Parmitano ha inoltre sottolineato la similitudine tra le due realtà: “I piloti parlano di un’aerostazione e, in un certo senso, un aeroporto non è diversissimo da una stazione spaziale, tra arrivi, partenze, grande transito e amicizie che nascono in modo spontaneo”. L’installazione ha anche una forte valenza divulgativa per il pubblico internazionale. “Queste attività sono fondamentali per far prendere coscienza all’opinione pubblica, non solo italiana ma anche straniera, di quanto sia cruciale lo spazio e di quanto l’Italia sia protagonista in questo settore”, ha evidenziato il commissario straordinario dell’Asi, Mario Cospito. Un ruolo tecnologico che incide quotidianamente sulla vita dei viaggiatori, come ricordato da Simonetta Cheli, direttrice dei programmi di Osservazione della Terra di Esa: “I passeggeri di Fiumicino volano utilizzando i dati delle nostre missioni meteorologiche e atterrano grazie alla precisione di Galileo, che oggi arriva a 30 centimetri di risoluzione. Inoltre, la stessa pista di atterraggio dello scalo viene monitorata nei suoi spostamenti millimetrici tramite i satelliti Copernicus, costruiti in Italia dalle aziende italiane”. Un assaggio concreto di tecnologia quotidiana affiancato dallo sguardo rivolto alle prossime sfide, a partire dal ritorno sull’orbita e sul suolo lunare.