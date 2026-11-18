L’attesa è finita. GTA VI è pronto a invadere il mondo dei videogame e, a giudicare dalle premesse, a conquistarlo di nuovo. L’evento più atteso dagli appassionati del genere, il lancio della nuova versione di Grand Theft Auto a distanza di 13 anni dalla precedente, è ormai alle porte.

Quando esce in Italia, costi e prime recensioni

In Italia uscirà alla mezzanotte tra mercoledì 18 e giovedì 19 novembre 2026 su PS5, PS5 Pro e Xbox Series X|S (la Standard Edition costa 79,99 euro, la Ultimate 99,99 euro). Il gioco è già uscito in altri Paesi come la Nuova Zelanda, dove c’è già chi tra gli utenti ha potuto cimentarcisi. Qui, i provider internet si sono preparati a gestire un picco di download in vista della mezzanotte locale. “Con i suoi 212 gigabyte, le dimensioni del file di gioco non hanno precedenti”, ha dichiarato Kurt Rodgers, responsabile della strategia di rete per Chorus New Zealand, all’Associated Press. “Si tratta di oltre un quarto del consumo dati mensile medio di una famiglia, tutto in un’unica soluzione”, ha aggiunto.

Nella capitale Wellington, molti giocatori sono rimasti svegli per essere tra i primi a provare Grand Theft Auto VI. Tra loro c’è Adam Simmons, 50 anni, direttore della fotografia, che ha avviato il gioco nel suo salotto non appena è stato sbloccato. “Le dinamiche di gioco sono semplicemente incredibili, la grafica è fantastica e si percepisce una narrazione davvero profonda; è impressionante”, è stata la sua prima impressione dopo mezz’ora trascorsa tra sparatorie, furti d’auto e battute sulla Florida. “Hai davvero la sensazione di trovarti dentro un mondo reale -ha aggiunto-. I luoghi e il modo in cui sono stati costruiti risultano estremamente coerenti”. Il franchise di Grand Theft Auto ha venduto oltre 470 milioni di unità in tutto il mondo. Tra le varie versioni Grand Theft Auto V, pubblicato nel 2013, ha generato un miliardo di dollari di vendite al dettaglio in soli tre giorni.

Le novità, due nuovi protagonisti a Vice City

Rockstar torna a Vice City, la sua versione immaginaria di Miami, introducendo due nuovi protagonisti e un vasto mondo ispirato alla Florida. I protagonisti sono Lucia Caminos e Jason Duval, una coppia che nel tentativo di migliorare la propria vita finisce nel sottobosco criminale di Leonida, la versione immaginaria della Florida. Lucia è appena uscita di prigione, mentre Jason è un ex soldato finito a collaborare con trafficanti di droga nelle Leonida Keys. Quando un colpo criminale va storto, i due si ritrovano invischiati in una cospirazione ben più ampia.

Rockstar ha presentato Leonida come il suo mondo più vasto e dettagliato di sempre: non si limita a Vice City, ma spazia tra spiagge, autostrade, zone umide, quartieri dedicati alla vita notturna e centri abitati più piccoli, tutti ispirati al sud della Florida. Durante lo sviluppo del gioco, gli autori si sono immersi nel territorio: hanno viaggiato tra Miami, le Florida Keys e le aree circostanti, sorvolato le Everglades e condotto ricerche approfondite sulla storia e sull’architettura della regione. In vista dell’uscita, Miami e le zone limitrofe hanno puntato molto sul loro legame con Vice City: aziende, squadre sportive e amministrazioni locali hanno colto l’arrivo del gioco come un’opportunità di marketing.

La febbre GTA contagia lo sport

La contea di Miami-Dade ha siglato un accordo promozionale da 3,9 milioni di dollari con Rockstar, che include l’installazione di una maxi scritta ‘Welcome to Vice City’ sul tetto del Kaseya Center, l’arena dei Miami Heat. La squadra Nba ha inoltre in programma di indossare divise in stile Vice City – nei colori nero e rosa – proprio alla vigilia del lancio del gioco. L’iniziativa, tuttavia, non è stata accolta con entusiasmo da tutti. Alcuni funzionari della Florida meridionale si sono chiesti se sia opportuno utilizzare risorse pubbliche per promuovere un franchise noto per il furto d’auto, l’uso di armi da fuoco e altre attività criminali. A Seul, un’enorme pubblicità è stata affissa sulla facciata di un edificio mentre la Warner Music ha organizzato per giovedì una festa in un locale, ispirata alla colonna sonora del gioco.

Il primo trailer di GTA VI ha attirato più di 93 milioni di visualizzazioni su YouTube nelle prime 24 ore. Take-Two Interactive, la società madre di Rockstar, ha dichiarato che il secondo trailer ha generato oltre 475 milioni di visualizzazioni su varie piattaforme nel corso di una sola giornata.

I premi in arrivo

GTA VI ha già ricevuto otto nomination ai Game Awards, tra cui quelle per il miglior gioco dell’anno, la miglior regia, la miglior narrazione, la miglior direzione artistica, la miglior colonna sonora, il miglior design audio, il miglior gioco d’azione/avventura e la miglior interpretazione. I premi verranno assegnati il ​​10 dicembre.

La colonna sonora

La colonna sonora originale per GTA VI è stata realizzata dal duo di musica elettronica francese Justice, vincitore di un Grammy. La musica è pensata per variare in base alla posizione dei giocatori e alle azioni che compiono. La raccolta ‘Grand Theft Auto VI: Original Score’, composta da 30 brani, uscirà l’11 dicembre e include collaborazioni con artisti come Tame Impala, SZA, King Gizzard & The Lizard Wizard e Gesaffelstein.