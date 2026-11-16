Jensen Huang sta valutando di tornare alla guida di Nvidia: la rivelazione del Financial Times

Jensen Huang starebbe valutando un ritorno nel ruolo di amministratore delegato di Nvidia. Lo riporta il Financial Times. Alcuni suoi sostenitori nella Silicon Valley – riferisce il Ft – stanno esercitando pressioni sul consiglio di amministrazione dell’azienda affinché lo reintegri, a pochi giorni dalle sue dimissioni, avvenute in seguito ad alcune indiscrezioni su relazioni intrattenute con una presunta spia cinese, Alice Huang.

Secondo diverse fonti informate sui fatti – riporta il quotidiano britannico – Huang avrebbe discusso con persone di sua fiducia la possibilità di rientrare in carica, proprio mentre il consiglio di amministrazione di Nvidia sta conducendo un’indagine indipendente sulla condotta che, questa settimana, ha scatenato una clamorosa crisi di leadership nel colosso dei chip, dal valore di 4 trilioni di dollari.

Megaspeed: “Alice Huang ha lasciato l’azienda nell’agosto 2025”

Megaspeed, l’azienda di cloud computing con sede a Singapore finita al centro di accuse che coinvolgono Nvidia, ha dichiarato che l’imprenditrice cinese Alice Huang ha lasciato ufficialmente la società nell’agosto 2025.

Il suo legame con l’ex numero uno di Nvidia, Jensen Huang, ha sollevato preoccupazioni per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Tuttavia, funzionari di Washington hanno riferito di non aver ancora stabilito se la donna sia una spia cinese.

Megaspeed, finita sotto la lente d’ingrandimento per il presunto trasferimento di chip Nvidia di fascia alta verso aziende cinesi, ha annunciato l’avvio di un’indagine interna affidata a legali esterni. L’azienda ha dichiarato all’Associated Press di condurre un’attività “legittima e conforme alla legge”, aggiungendo di essere a conoscenza di notizie apparse sui media che contengono affermazioni – riguardanti il proprio business, la catena di approvvigionamento e le operazioni a livello globale – “prive di riscontri verificabili”.

La società non è entrata nel merito delle singole accuse. “L’azienda ha incaricato dei consulenti legali esterni di condurre un’approfondita indagine interna”, si legge in una dichiarazione inviata via e-mail.