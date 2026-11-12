Outlook down, problemi in tutto il mondo con la mail di Microsoft

Il servizio di posta elettronica è stato colpito da un guasto, migliaia le segnalazioni

Microsoft Outlook è stato colpito da un guasto che ha lasciato decine di migliaia di utenti con difficoltà ad accedere alle proprie e-mail. Secondo il sito web Downdetector, che monitora le interruzioni di servizio, intorno alle 18.10 erano state registrate oltre 65.000 segnalazioni di problemi con Outlook. Il problema sembrava essere particolarmente diffuso nelle Americhe.

In una serie di post su X Microsoft ha prima fatto sapere di stare “esaminando le segnalazioni di utenti che riscontrano problemi nell’accesso o nell’utilizzo delle funzionalità di Microsoft Teams in Nord America”. In una comunicazione successiva l’azienda ha confermato che, mentre sta lavorando per “mitigare l’impatto” dell’accaduto, il problema “potrebbe influire sulla connettività dei servizi Microsoft 365 per gli utenti in qualsiasi area geografica”.